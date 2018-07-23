Mustafakemalpaşa nefes aldı

Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi eliyle yürütülen çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Mustafakemalpaşa halkının yaşadığı büyük bir sıkıntı daha, Büyükşehir Belediyesi’nin bu bakış açısı doğrultusunda giderilmiş oldu. Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan ve bu alanda tek arter olan toprak yol, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi’nden ‘konuya ilişkin’ yapılan açıklamada, 2 kilometrelik yolda 7 metre genişliğinde sıcak asfalt çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çalışmanın Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne tek ulaşım arteri olan Küçük Sanayi ve Beşevler caddelerinde gerçekleştirildiği ifade edildi.