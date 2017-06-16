Mustafakemalpaşa yaşam merkezine kavuşuyor

Temeli 1991 yılında atılan ve 25 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle inşaatı süren tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kısa süre sonra yapılacak açılış töreniyle birlikte Mustafakemalpaşa’nın Bursa’nın en geniş kapsamlı kültür, sanat ve spor merkezine kavuşacağını söyledi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı dev bir spor kompleksine dönüştürecek projede önemli mesafe kat edildi. İlçe girişindeki Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine girmişti. Maliyetinin yarısının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı projede kültür merkezinin bulunduğu bölge artık iyice şekillenmeye başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, onlarca yıldır bekleyen yatırımların artık birer birer Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hizmete alındığını söyledi. Yaklaşık 25 yıldır ilçe gündeminde yer alan ve bir türlü tamamlanamayan gençlik ve yaşam merkezinin de bunlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Altepe, Bursa’nın en büyüklerinden olan projenin yine Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kısa süre sonra hizmete alınmış olacağını ifade etti. 14 dönümü kapalı 37 dönüm arazide konuşlanan merkezin tamamlandığında Mustafakemalpaşa’ya büyük hareketlilik katacağını belirten Başkan Altepe, ilçede kültür ve sanatın kalbinin burada atacağını söyledi. Yapının spor alanları, tiyatro ve sinema salonları, eğlence mekanları ve çok amaçlı mekanlarıyla bölgede eşine az rastlanır özellikler taşıyacağını ifade eden Başkan Altepe, “25 yıl gecikti ama sonunda ayağa kalkıyor. İlk ihale 24 milyon TL idi fakat ek ihalelerle birlikte rakam daha da büyüyecek. Bursamızın en büyük kültür merkezlerinden biri olacak. İnşallah, en kısa zamanda açmak hedefimiz. Şimdiden Mustafakemalpaşa’ya hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan Altepe’ye inceleme gezisinde eşlik eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise temeli 1991 yılında atılan ve metruk halde bırakılan tesisi gençliğin hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını anlattı. Kurtulan, ilçe belediyesi bütçesiyle yapılması imkansız olan bir yatırımın daha Büyükşehir bütçesiyle hizmete alındığının vurgulayarak, verdiği destek ve gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.