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11 Temmuz 2017 17:54

Mustafakemalpaşa’da Altın Karagöz coşkusu

Bursa’da bu yıl 31.

Mustafakemalpaşa’da Altın Karagöz coşkusu

11 Temmuz 2017 17:54

’si yapılan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın rüzgarı Mustafakemalpaşa’da esti.


Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür ve Sanat Vakfı (BKSTV) tarafından 56. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın bir bölümü Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Adnan Menderes Meydanı’nda gerçekleştirildi. 22 ülkeden gelen halk dansları topluluğuna ev sahipliği yapan festival kapsamında Arjantin, Belarus ve Başkurdistan ekipleri Mustafakemalpaşalılarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi. Kültürlerini tanıtma imlanı bulan misafir ekipler, müzik ve danslarıyla coşkulu şovlara imza attı.


Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, dans gruplarına teşekkür ederek çiçek takdim etti. Bu geleneksel organizasyonun dünya barışına büyük katkılar sağlarken kültürlerin tanıtılmasına imkan verdiğini söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, "Hepimiz, dünyadaki barışın yurttaki barıştan geçtiğini bilen, bu idealle yetişen insanlarız. Misafirlerimiz, dünyada barış isteyenler için özel bir yerdeler. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, iştirakçi ülkelere yarışmada başarılar diliyorum" dedi.




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