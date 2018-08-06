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06 Ağustos 2018 18:01

Mustafakemalpaşa’da atıcılık festivali

Mustafakemalpaşa’da Av Bayramı dolayısıyla düzenlenen ödüllü atıcılık yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Mustafakemalpaşa’da atıcılık festivali

06 Ağustos 2018 18:01


Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü ortaklığında Av Bayramı kapsamında geleneksel trap ve kurşun atış yarışması tertiplendi. 18 Ağustosta başlayacak olan av sezonu öncesi gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Atıcılık Kulübü Başkanı Ali Çamur, atıcılığın bir ata sporu olduğunu söylerken doğayı korumanın da bir avcılık prensibi olduğunu belirtti. Çamur, “Şenliğimiz, Mustafakemalpaşa’nın geleneksel bir faaliyetidir. 2018-2019 av sezonu 18 Ağustos itibariyle açılacak. Bir avcı her ne kadar av vurmak istese de bir o kadar da doğayı korumak ister. Av Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını, avcılarımızın kazasız, belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Belediye Başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum ” dedi.


Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise, atıcılık sporunun artık çevreyi koruyan bir anlayışla icra edildiğini dile getirdi. Atıcılık tutkunlarına poligon müjdesi veren Başkan Kurtulan, “Ok atmak, ata binmek, atıcılık yapmak bizim geleneksel kültürümüzün bir parçası. Derneğimizde bilinçli bir şekilde bu kültürü geleceğe taşıyor. Önümüzdeki yılki yarışmalara daha donanımlı ve sosyal yaşam alanları mevcut bir poligon hazırlayacağız. Poligonun hukukî meselelerinin çoğunu hâllettik. Bu derneğe gönül verenlerle birlikte gelecek yıl 15 Temmuz’da yapacağımız faaliyete kadar bu alanı, tam kapasite ile hizmet verecek şekilde düzenleyeceğiz” dedi.


Yarışmada dereceye giren atıcılara av tüfeği, havalı tüfek ve fişek hediye edildi.




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