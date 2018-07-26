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26 Temmuz 2018 18:06

Mustafakemalpaşa’da Çerkez rüzgârı

Orta Asya Kafkas Derneği ve Osmangazi Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Kafkas Gençlik Kampı çerçevesinde Mustafakemalpaşa’yı ziyaret eden Çerkez gençleri gösteri sundu.

Mustafakemalpaşa’da Çerkez rüzgârı

26 Temmuz 2018 18:06


Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Adnan Menderes Meydanı’nda gerçekleştirilen gösteriye Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Şerif Birinç, Adige Dil Derneği Başkanı RasiyedÇerkezova, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kanar ve vatandaşlar katıldı. Çerkez grupları, mahalî kıyafetleriyle renkli bir şölene imza attı.


Misafirlerine hediye takdim eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bu organizasyonların geleceğin dünyasında barışı, huzuru ve kardeşliği pekiştirmek adına hayata geçirildiğini söyledi.




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