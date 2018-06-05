Mustafakemalpaşa’da Çevre Günü renkli kutlandı

Adnan Menderes Meydanı’ndaki törene, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çevre dostları katıldı. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, programın açılışında yaptığı konuşmada küçük yaşlarda edinilen çevre bilincinin bir nesli kurtarabilecek en önemli unsur olduğunu söyledi.

‘Çevre bilincini yeşertmeliyiz’

Doğa korumacılığının genç kuşaklara aşılanması için eğitime önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Sadi Kurtulan, “Temizliği, hayatın her alanına koyan bir kültürden geliyoruz. Çevreyi tüm bileşenleriyle korumak, bireysel anlamdan topluma yayılan bir sorumluluk gerektiriyor. 5 Haziran’da, dünyada bir bilinci yeşertmenin günüdür. Yaşadığımız çevre bizim geleceğe emanet olarak bırakacağımız en önemli mirastır. Gelecek nesillere, suyun ve bereketli bir toprağın bol olduğu bir ülke bırakmanın sorumluluğu içinde olmalıyız. Bunu, toplumun bütün katmanlarıyla gerçekleştirmeliyiz. Cam, karton gibi atıkların yeniden değerlendirilmesi için çeşitli projeler hazırlıyoruz. Eğitim faaliyetleri ile de tüm okullara çevrenin önemini anlatıyoruz. Katı Atık Tesisleri’ni geçtiğimiz yıl hizmete açarak Mustafakemalpaşa’yı düzenli çöp toplama alanına kavuşturduk. Güzel bir tesadüf olarak 40 yılın eksikliği olan Atık Su Arıtma Tesisleri’ni de Perşembe günü hayırlısı ile hizmete açacağız. Mustafakemalpaşa’yı havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla yaşanabilir bir şehir hedefine ulaştırmak için birlikte yol alacağız ” dedi.

14 Eylül ve Yunus Emre ilkokulları ile Sınav Koleji öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel aktivitelerin sergilendiği etkinlikte, ‘Çevre Andı’ hep birlikte okundu.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, şarkı, oyun, defile ve dans gösterilerine sahne olan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde öğrencilere uçurtma dağıtırken çevre bilincinin sağlanmasına yönelik ortaya koydukları katılımcı yaklaşımlarından dolayı okullara plaket verdi.