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03 Mayıs 2018 12:19

Mustafakemalpaşa’da çocuk şenliği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Belediye Uğur Böceği Kültür Merkezi’nin düzenlediği "2.

Mustafakemalpaşa’da çocuk şenliği

03 Mayıs 2018 12:19

Çocuk Şenliği" başladı.


Birbirinden eğlenceli faaliyetlerin çocuklarla buluşacağı şenliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bilim, sanat ve kültürün güzellikleriyle çocukları geleceğin dünyasına hazırladıklarını söyledi.


Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen organizasyonun bin 500 öğrencinin birçok faaliyetine ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Kurtulan, “Her yaştan insanın ilgi alanlarına dönük kurs faaliyetlerini Uğur Böceği Kültür Merkezleri vasıtasıyla sürdürüyoruz. Bu faaliyetleri yaparken de çocuklarımızı unutmuyoruz. Bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Biz çocuklarımızın anavatanına sevgi tohumları ekmek istiyoruz. Çocuklarımız, okullardaki eğitimlerinin yanı sıra Uğur Böceği Kültür Merkezleri’nde aldıkları donanımla eğlenerek, deneyerek, arkadaş olarak yeni beceriler kazanıyor. Aileleri çocuklarıyla birlikte etkinliklerin adresi olan Adnan Menderes Meydanı’na bekliyoruz” dedi.


Kaymakam Mustafa Masatlı ise konuşmasında, bu tür faaliyetlerin çocukların ders ve okul stresinden uzaklaşarak, enerjilerini başka alanlara yönlendirmelerine imkan sağladığını dile getirdi.


Açılışın ardından stantları gezen protokol mensupları, hazırlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Unutulmuş çocuk oyunlarından origamiye, planetaryumdan satranca ve teknoloji ürünlerine kadar 14 farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 2. Çocuk Şenliği, 5 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek. Şenlik akşamları ise çocukların hazırladığı halk oyunu, müzik ve tiyatro gösterileri ile renklenecek.




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