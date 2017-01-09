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09 Ocak 2017 11:24

Mustafakemalpaşa’da kardan etkilenen hayvanlar unutulmadı

Mustafakemalpaşa’da kardan etkilenen hayvanlar unutulmadı

09 Ocak 2017 11:24

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kardan etkilenen hayvanlar belediye tarafından unutulmadı. Şehir merkezindeki ve ormanlık alandaki köpekler ve hayvanlara yem bırakılırken, Başkan Sadi Kurtulan soğuktan etkilenen kuşları kendi eliyle besledi.
110 köy olmak üzere toplam 131 mahallesiyle Bursa’nın en büyük ilçelerin başında gelen Mustafakemalpaşa’nın çetin iklim şartları ve coğrafik yapısına rağmen hizmetlerin aksamaması için canla başla çalışan belediye ekipleri, karla mücaledede 48 saati geride bıraktı. Ekiplerin aralıksız olarak sürdürdükleri çalışmaları başından itibaren yerinde inceleyen Başkan Sadi Kurtulan, son yılların en yoğun kar yağışına rağmen günlük hayatın aksamamasının kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Çalışma arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sadi Kurtulan, can dostları hayvanları da unutmadı. Başkan Kurtulan ve eşi Necibe Kurtulan, kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren çizmelerini çekerek sokak sokak köy köy geziyor.
Bir yandan karla mücadele eden ekipler diğer yandan soğukta yaşam mücadelesi veren hayvanlara ulaşmaya çalışıyor. Soğuk havalarda hayvanların unutulmamasını isteyen Başkan Sadi Kurtulan, "Sizin için çok küçük bir hareketin onlar için hayat kadar değerli olduğunu unutmayın. Sokağınıza ve kırsal alanlara bırakacağınız bir kap su bir kap yemek onların hayatta kalmasını sağlayacaktır. Bu bilinçle değerli hemşehrilerimi sokak hayvanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum."’ dedi.



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