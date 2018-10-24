Mustafakemalpaşa'da köy hayatı kitaplaştı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçenin tarihî ve kültürel birikimini hafızalarda canlı tutan eserlere bir yenisini daha ekledi.

Belediye ile Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle hazırlanan 'Mustafakemalpaşa Belde ve Köylerinde Yaşam' kitabının ikinci cildini okuyucularla buluştu. Büyükşehir kanununun ardından mahalleye dönüşen köylerin anlatıldığı hacimli kitap, Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve mahalle muhtarlarının katıldığı programla tanıtıldı.

İlçenin zenginliğine sahip çıktıklarını Başkan Sadi Kurtulan, Kültür ve Sanat Derneği'nin 11 yıl boyunca aylık olarak yayınladığı Patikalar Dergisi'nde yer alan köy hayatlarının iki kitapla bir araya toplanarak hem yeni nesle, hem de araştırmacılara önemli bir kaynak sağlandığını belirtti.

Toplumları ayakta tutan en önemli unsurun dil, kültür ve tarih mirası olduğuna dikkat çeken Sadi Kurtulan, "Belediyecilik anlayışımızın temellerinden birisi de kültür ve sanata değer vererek, bu mirası korumak ve nesiller arasında tarih şuurunu oluşturarak kültürel dokunun korunmasını temin etmektir. 2012 yılında kitabımızın ilk cildinin yayınlanmasına destek verdik. Bu katkımızı, 50 köyümüzün incelendiği bu eserde de veriyoruz.

Mustafakemalpaşa'nın tarihi ile ilgili çalışmalarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mahallelerimizin değerinin kaybolmaması, köy toplumu ve yaşantısının bilinmesi gerekir. El işlerinden mimariye, giyim kuşamdan folklora ve daha birçok konuda genç kuşaklarımızın bilmedikleri kültürel mirasımız bu eserle hafızalarda canlı kalacak. Kitabımızı başta okullar olmak üzere kütüphanelerimize ve muhtarlarımıza hediye edeceğiz. Bilginin, sonu gelmeyecek bir fetih olduğu düşüncesi ile bu eseri kültürel arşivimize kazandıranlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Mustafa Masatlı ise köylerin tanıtılmasına ışık tutacak kitabın değerli bir kaynak olduğunu kaydetti. Kitabın editörlüğünü ve yayın yönetmenliğini üstelenen Kekil Şimşek de, eserin tarihi bir belge olmakla birlikte kırsalda yaşayan insanların örf, adet ve geleneklerini içerdiğini dile getirdi. Titiz bir çalışmayla ortaya çıkan kitabın gelecekte değerinin daha da anlaşılacağını kaydeden Şimşek, "İki ciltte toplam 111 köyümüzü tanıttık. Umudumuz, yeni araştırmacılar için bir başlangıç olmasıdır. Birikimimize, araştırmasıyla, yazılması ve yayınlanmasıyla emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.