Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orta öğretime geçiş yapacak ve üniversiteye yerleşecek olan öğrenciler için bazı okullarda tercih ve danışmanlık merkezi kurulacağı bildirildi

2016 - 17 eğitim ve öğretim ders yılı sonu, Müdürler Kurulu toplantısı İlçenin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Şube Müdürleri Mehmet Ardıçoğlu, Mehmet Işık, Zafer Göllü ve eğitim bölgesindeki okulların müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe; "19 Eylül 2016 tarihinde başladığımız 2016-2017 eğitim-öğretim yılını 09 Haziran 2017 tarihinde karne töreni ile birlikte sonlandırdık. 17130 öğrencimize 1023 kadrolu yönetici ve öğretmen ve 175 ücretli öğretmen ile birlikte eğitim-öğretim hizmet verdik.

Öncelikle problemsiz, sıkıntısız ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmemizde özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle okul müdürlerimize, idareci ve öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Eğitimin en önemli paydaşı ve yardımcısı olan velilerimize de teşekkür ediyorum." dedi. Kantin ihaleleri, personel izinleri MTSK sınav uygulamalrının masaya yatırıldığı toplantıda öğrencileri yakından ilgilendiren tercih merkezleri konusu da konuşuldu. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Orta Öğretime geçen öğrenciler ile Üniversiteye yerleşecek olan öğrenciler için tercih ve danışmanlık merkezleri kuruluyor.

8’nci Sınıf öğrencilerinin Ortaöğretime geçişleri ile ilgili Tercih Danışmanlığı Merkezi olarak Atatürk Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa Ortaokulunda hizmet verileceği, Liselerden mezun olan öğrencilere üniversite tercihleri için Tercih Danışmanlığı Merkezi olarak Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi ve Sedat Karan Anadolu Lisesinde hizmet verileceği karara bağlandı.