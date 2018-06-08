Mustafakemalpaşa’da ramazan heyecanı

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı organizasyonlarla, 17 ilçe ile 7 farklı ülkede 11 ayın sultanı ramazanı ‘ruhaniyetine uygun şekilde’ yaşatmaya devam ediyor. Bir yandan Bursa’nın tüm ilçelerinde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan başta Balkan ve Kafkas ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında benzer etkinliklerle Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlıyor. Ramazan ayının coşkusunu insanlara aktaran, katılımcıların kalplerinde manevi hislerin oluşmasına neden olan etkinliklerden biri de Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirildi. Adnan Menderes Meydanı’nda kurulan iftar sofraları, binlerce Mustafakemalpaşalıyı bir araya getirdi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı organizasyonda, 2 bin 500’ü aşkın kişi orucunu birlikte açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşları dinledi. Ardından kürsüye çıkan ve halka hitap eden Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu iftar sofralarıyla ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyledi. Bursa’da olduğu gibi Balkan ve Kafkas ülkelerinde de benzer atmosferlerin yaşandığını, kurulan onlarca iftar sofrasıyla yüzlerce-binlerce Müslümanın aynı mekanda omuz omuza oruç açtığını ifade eden Başkan Aktaş, “Hedefimiz güzelliği paylaşmaktır, gönüllere dokunmaktır. Bana göre, burada da maksat hasıl olmuştur. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 17 ilçenin tamamında bu sofralar kuruluyor. Hatta gönül coğrafyalarımızda, başta Balkanlar olmak üzere Kafkaslarda aynı organizasyonlar yapılıyor. İhtiyaç sahiplerine erzaklar dağıtılıyor. Allah’a hamdolsun. Bursa’nın insanı, iş dünyası, Büyükşehir Belediyesi her tarafa yetişmeye çalışıyor. İnşallah bu mutluluk ve huzur ile Kadir Gecesi’ni de bayramı da idrak ederiz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada, "Yola çıkarken, ‘Milletimizin hizmetkarı olacağız, vatandaşımıza efendilik taslamayacağız, insanı yaşat ki devlet yaşasın, 3Y ile mücadele edeceğiz’ dedik. Elhamdülillah, bunda da başarılı olduk. Görevi devraldığımızdan itibaren taş üstüne taş koymaya, eser üstüne eser inşa etmeye devam ettik. Türkiye son 16 yılda değişti, dönüştü, gelişti ve kalkındı. 16 yıl önce ‘Yapılamaz’ denilen ne varsa yapıldı” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından iftar saatine kadar Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.