Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 11:45

Mustafakemalpaşa’da sahne çocukların

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente değer katan en önemli sosyal projelerinden olan BUSMEK’in Mustafakemalpaşa’daki tiyatro sınıfı öğrencileri, eğlenceli bir gösteriye imzasını attı.

Mustafakemalpaşa’da sahne çocukların

19 Haziran 2017 11:45

Çocukların sahne performansı, ailelerinden de büyük ilgi gördü.


Mustafakemalpaşa BUSMEK tiyatro sınıfı ile Uğur Böceği Kültür Merkezi öğrencileri, ‘Neşeli Saatler’ ve ‘Kasaba Komedi’ tiyatro oyunlarını Mustafakemalpaşa’da Belediye Düğün Salonu’nda sahneledi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman ve BUSMEK Proje Yöneticisi Eyüp Arda’nın yanı sıra öğretmenler ve sanatseverler oyunları ilgiyle izledi.


Eğitmen Zafer Uğur yönetmenliğinde sahnelenen oyunlar, keyifli ve kahkaha dolu anlara imza atarken; çocukların sahne performansı Mustafakemalpaşalılardan bol bol alkış aldı. ‘Kasaba Komedi’ oyunu ‘Askerler’, ‘Köy Kahvesi’, ‘Yemekteyiz’ ve ‘Bela Hüseyin’ adlı skeçlerden oluşurken; ‘Neşeli Saatler’ oyununda da ‘Otobüs’, ‘Emlakçı’ ve ‘Cimri Baba’ skeçleri sahnelendi. Oyunların ardından BUSMEK yöneticileri öğrencilere çiçek verdi ve sertifikalarını dağıttı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!