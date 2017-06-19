Mustafakemalpaşa’da sahne çocukların

Çocukların sahne performansı, ailelerinden de büyük ilgi gördü.

Mustafakemalpaşa BUSMEK tiyatro sınıfı ile Uğur Böceği Kültür Merkezi öğrencileri, ‘Neşeli Saatler’ ve ‘Kasaba Komedi’ tiyatro oyunlarını Mustafakemalpaşa’da Belediye Düğün Salonu’nda sahneledi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman ve BUSMEK Proje Yöneticisi Eyüp Arda’nın yanı sıra öğretmenler ve sanatseverler oyunları ilgiyle izledi.

Eğitmen Zafer Uğur yönetmenliğinde sahnelenen oyunlar, keyifli ve kahkaha dolu anlara imza atarken; çocukların sahne performansı Mustafakemalpaşalılardan bol bol alkış aldı. ‘Kasaba Komedi’ oyunu ‘Askerler’, ‘Köy Kahvesi’, ‘Yemekteyiz’ ve ‘Bela Hüseyin’ adlı skeçlerden oluşurken; ‘Neşeli Saatler’ oyununda da ‘Otobüs’, ‘Emlakçı’ ve ‘Cimri Baba’ skeçleri sahnelendi. Oyunların ardından BUSMEK yöneticileri öğrencilere çiçek verdi ve sertifikalarını dağıttı.