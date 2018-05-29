Mustafakemalpaşa’da sel seferberliği

Mustafakemalpaşa’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Taşpınar, Dorak ve Akçapınar gibi kırsal mahallelerde bazı ev ve ahırları su basarken, toprak kayması dolayısıyla da yollar zarar gördü. Selden etkilenen mahallelere 1 ekskavatör, 2 kepçe, 7 kamyon ve 10 kişilik bir ekiple anında müdahale eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, metrekareye 26,8 kilogram yağışın düştüğü bölgelerde yol açma ve temizleme çalışmalarını hızla sürdürürken, Uluabat Gölü çevresinde mangal kömürü işi yapan mevsimlik işçilere de çadır yardımında bulundu.

Afete maruz kalan mahallelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Başkan Kurtulan; “ Ekiplerimiz, mağduriyetin yaşandığı günden beri bu bölgelerde bulunuyor. Hayat normale dönmüş durumda. Mustafakemalpaşa’nın kuzey doğusunda bulunan kırsal mahallelerde yaklaşık 30 kilometrelik bir havza içerisindeki su kanalları açıldı, taş ve çamurlar temizlendi. Yol genişletme ve düzenleme çalışmaları titizlikle sürüyor. Mağduriyetleri hızla gideriyoruz. Hasar tespit çalışmaları doğrultusunda 30 konutta ve ekili tarım arazilerinde maddi hasar bulunuyor. Dorak ve Karaoğlan mahalleleri arasında, Uluabat Gölü kıyılarında mevsimlik işçilerimizin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekiplerimiz burada da su taşkınları doğrultusunda oluşan taş kaymalarına karşı önlem aldı. İşçilerimize çadır desteğinde bulunduk. Muhtarlarımızla istişare halindeyiz, yaraları el birliği ile saracağız ” dedi.