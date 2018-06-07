Mustafakemalpaşa’da tarihi gün

Bursa’nın susuz kalmaması, atık suların arıtılması ve çevrenin kirlenmemesi için BUSKİ marifetiyle tüm ilçelerde yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa’da da birbirinden özel projeleri uygulamaya aldı. Kent merkezini temiz suya kavuşturacak Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi, Tatkavaklı’nın 30 yıllık arsenikli su problemini tarihe gömen Tatkavaklı Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Lalaşahin Mahallesi’nin içme suyunu standartların üzerine taşıyacak Çan İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve BUSKİ’nin ilçede yaptığı diğer alt yapı hizmetleri düzenlenen törenle vatandaşların istifadesine sunuldu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

Dev alt yapı hamlesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, ilçenin 40 yıllık içme suyu sıkıntısı ile Tatkavaklı’nın 30 yıllık arsenikli su probleminin açılışı yapılan yatırımlarla birlikte tarihe karıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘temiz suyu olmayan şehir, asfaltı bulunmayan köy kalmayacak’ talimatı doğrultusunda mesai harcadıklarını ve Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl için kapsamlı bir alt yapı çalışması hazırladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi’ni 20 milyon TL’lik harcamayla hizmete aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 4 dönemdir meclis üyesiyim. Tatkavaklı’nın arsenikli su problemi, her dönem önümüze geldi fakat konu bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Allah’a hamdolsun. Tatkavaklı’nın arsenikli su sıkıntısı da giderilmiş oldu. Bitiyor mu? Hayır, tabii ki bitmiyor. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl’de komple alt yapı çalışmalarına giriyoruz. Göreceksiniz, parça parça, şehri üzmeden 3 yıllık süre zarfında tertemiz bir şekilde işin içinden çıkacağız. Bunun sadece Mustafakemalpaşa ayağının bedeli 250 milyon TL olacak” dedi.

Bursa’nın su sıkıntısı yok

Başkan Alinur Aktaş, günümüzde dünyanın her tarafında mevcut su kaynaklarının sürekli azaldığını, bu nedenle suyun öneminin gündemden düşmediğini söyledi. Kuraklık ve yağışların mevsim normallerinde seyretmemesinin de ülke gündeminde yerini koruduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın böyle bir sıkıntısının bulunmadığını ifade etti. Buna rağmen gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "BUSKİ eliyle önemli yatırımlar yaparak, Bursa’nın susuzluğa maruz kalmaması için çalışıyoruz. İçme ve yağmur suyu, kanalizasyon çalışmalarının yanında arıtma tesisleri ile suyu ıslah ederek şehre kazandırıyoruz. Bu kapsamda Gemlik, Mudanya ve Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer ile Mustafakemalpaşa’da atık su arıtma projelerini uygulamaya aldık" diye konuştu.

Hizmetler sağanak şeklinde

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise Türkiye’de bugün yatırım ve hizmetlerin adeta sağanak şekilde yağdığını ifade etti. Bursa’da da diğer birçok ilde olduğu gibi her gün ya bir temel atma ya da açılış töreninin yapıldığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Gün geçmiyor ki Bursalılarla yeni bir hizmeti buluşturmayalım. Son birkaç günde çalışmalarımıza Büyükorhan’da başladık. Orada entegre devlet hastanesinin temelini atarak, belediyemizin sahibi olduğu güneş enerjisi tesisi ile ilçeye çok yakışan hükümet konağını kullanıma açtık. Büyükorhan’dan Orhaneli’ye geçtik. Orhaneli’de 140 dairelik TOKİ evlerinin temelini attık, ardından kadınlarımızın kurduğu kooperatife ait paketleme ve soğuk hava deposu tesislerini hizmete soktuk. Sonra Karacabey’e geçtik. Burada eski devlet hastanesinin yanında yapılacak sağlıklı yaşam merkezinin temelini attık. Karacabey sonrası Gürsu’ya gittik. Gürsu’da 2 okul ile 1 sağlıklı yaşam merkezinin temelini atarak, 1 okul ile sporcu fabrikasını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Yine Yenişehir’de okul açılışı yaptık. Felaket tellallarının ‘Ülke iyiye gitmiyor’ şeklindeki istismarının hiçbir gerçeklik payı yok. Türkiye’de hizmetler sağanak şekilde yağıyor” şeklinde konuştu.

40 yıllık düş gerçek oldu

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla ilçenin alt yapı sıkıntısının giderildiğini vurguladı. Mustafakemalpaşa’daki sağlıksız alt yapının 40 yıllık geçmişinin bulunduğunu hatırlatan Kurtulan, seçimden seçime projelendirilen arıtma tesisleri ve isale hatlarının bir türlü inşaat safhasına gelmediğini anlattı. 2009 yılında görevi devralır almaz harekete geçtiklerini ve konuyu çözüm için belediye meclisine taşıdıklarını hatırlatan Kurtulan, “Yaptığımız projelere ve aldığımız kredilere rağmen, konuyu belediye meclisimizde onaylatamadık. Projenin gerçekleşmesi için 2014 yılını beklemek zorunda kaldık. Bugün ise 7 ayrı tesisi hemşerilerimizle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. 100 binlik bir nüfus için değil gelecek için çalışan bu ekibe şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, yapımı tamamlanan tesislerin açılışını dualarla yaptı. Protokol üyeleri daha sonra, yatırımlarda aslan payını alan ve 20 milyon TL’nin üzerinde harcamaya sahne olan Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisleri’ni birlikte gezdi.

Son sistem hijyenik tesisler

Yapılan yatırımların en büyüğü olan Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisleri, besi maddesi giderimi sağlayan ileri biyolojik arıtma sisteminden oluşuyor. Tesiste kalın ızgara, kum tutucu, dağıtım yapısı, biyolojik fosfor giderim tankı, havalandırma tankı, son çöktürme tankı, graviteli ve mekanik çamur yoğunlaştırıcı, çamur depolama, çamur susuzlaştırma ve boşaltım yapısı üniteleri yer alıyor. Saniyede 120 litre kapasiteye sahip olan ve 3 milyon 540 bin TL’ye mal edilen Tatkavaklı Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisi ise bulanıklık ve arsenik arıtımı sağlıyor. Çalışmalar kapsamında, Lalaşahin Mahallesi Mustafakemalpaşa Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne de 2 milyon TL’lik harcama yapıldı. Söğütalan ve Suuçtu isale hatları ile Merkez ve Lalaşahin su depoları ve BUSKİ’ye ait diğer yatırımlar da tören kapsamında hizmete sokuldu.