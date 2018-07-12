Mustafakemalpaşa’da ulaşımda köprülü çözüm

Mustafakemalpaşa ilçesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla, Paşalar ve Çavuşköy köprüleri ile Çaltılıbük Yaya Köprüsü’nün ilçeye kazandırıldığını söyledi. Bursa’nın, çok özellikli ve güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu şehrin her alanda daha yaşanabilir ve her köşesiyle daha kolay ulaşılabilir olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimi zaman bina yıkımlarıyla yollarımızı yeniliyoruz, bazen de, özellikle ilçelerimizde, bağlantı noktalarına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Tek derdimiz, Bursa’daki tüm hemşerilerimizin, bu şehirde yaşamaktan mutluluk duyduklarını bilmektir. Hedefimiz, Bursalıların mutluluğunu hissetmektir” diye konuştu.

Paşalar ve Karapınar mahalleleri bağlantısını sağlayan Paşalar Köprüsü, eski hasarlı köprünün yıkılmasının ardından yerinde yapıldı. 8 metre genişliğindeki asfalt ve yaya kaldırımlarıyla toplam 13 metre genişliği bulunan köprü ve bağlantı yolu dahil olmak üzere 120 metre uzunluğundaki Paşalar Köprüsü, bu yıl Mayıs ayından beri araç ve yaya trafiğine hizmet veriyor.

Çaltılıbük Mahallesi içinden piknik alanı, tarla ve bahçelere yaya geçişini sağlayan Çaltılıbük Yaya Köprüsü de eski hasarlı asma köprünün yıkılıp yerinde yapıldı. 2,5 metre genişliğindeki köprü, bağlantı yolu ile birlikte 100 metre uzunluğunda

Çavuşköy Köprüsü ise eski asma yaya köprüsü yerine yapılmış olup 8 metrelik asfalt yol ve yaya yollarıyla 13 metre genişliğinde Bağlantı yoluyla birlikte 500 metre uzunluğunda olan köprü, Haziran ayından bu yana hizmet veriyor. Köprü, Çavuşköy Mahallesi Mustafakemalpaşa Deveci Konağı yolundan Camandar ve Döllük mahalleri ile Çaltılıbük yoluna ulaşımı sağlıyor.