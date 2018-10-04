Mustafakemalpaşa'da yerel ürünler vitrine çıkıyor

Mustafakemalpaşa'da üretimi yapılan yerel değerlerin tanıtım ve satışının sağlanması amacıyla bu yıl 2.'si düzenlenen Yöresel Ürünler Sergisi hafta sonu kapılarını açıyor.

Başta Mustafakemalpaşa Tatlısı olmak üzere salçalık biber, domates, kırmızı biber ve süt üretiminde son yıllarda bölgenin lokomotifi konumuna yükselen Mustafakemalpaşa, kırsal kalkınmanın temeli olan doğal gıda ürünlerinden el sanatlarına kadar sahip olduğu tüm kültürel değerleri, '2.Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri' kapsamında gün yüzüne çıkarıyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin öncülüğünde 'Elimizden Yöremizden' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, 06-07 Ekim tarihlerinde Adnan Menderes Meydanı'nda yapılacak.

Hedef, geniş pazarlar

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, sanayileşmiş toplumlarda yöreselliğin kaybolmaması adına bu tür sergilerin önemli olduğunu söylerken, kıyıda köşede kalmış yerel lezzetlerin coğrafi işaretler başta olmak üzere benzeri belgelendirmelerle tescil edilmesine ve daha geniş pazarlarda değer bulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Yöresel ürünlerin, yerinde kalkınma ve yerinde istihdam anlamı taşıdığını kaydeden Başkan Kurtulan; “ Organik ve iyi tarım ürünlerinden bölgemize has etnografik malzemelere kadar yöremizin tüm renkleri etkinliğimizde bir arada olacak. Organizasyon kapsamında katılımcılara ücretsiz stant sağlayacağız. Yöresel ürünlerin tanınırlığını arttıracak sergi hem üreticiler hem de kooperatifler için bir vitrin olacak. Tüm üreticilerimizi bu sergiye davet ediyoruz" dedi.

Mustafakemalpaşa 2. Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri'nin açılışı, 06 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da Adnan Menderes Meydanı'nda yapılacak.