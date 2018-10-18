Mustafakemalpaşa'ya 5 milyon TL'lik hayvan pazarı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından kırsal kesimin desteklenmesi maksadıyla projelendirilen Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açılış için gün sayıyor.

5 milyon TL'lik bir yatırımla Yalıntaş Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 2 bin 250 adet hayvan kapasitesine sahip yani pazar, 20 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da ödüllü yarışmaların yapılacağı bir törenle faaliyete başlayacak. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe bugüne kadar üretime dayanan birçok projeyi hayata geçirdiğini söylerken, yeni hayvan pazarının yalnız Mustafakemalpaşa'ya değil bölgeye hizmet verecek şekilde planlandığını belirtti.

Güney Marmara'nın en hareketli hayvan ticaret pazarına sahip olduklarını kaydeden Başkan Sadi Kurtulan, sıhhi, güvenli ve ulaşımı kolay bir şekilde alıcı ve satıcılara rahat bir ortamda alış veriş imkânı sunacak pazar alanında saman ve yonca satış birimlerinin de yer alacağını dile getirdi.

Sadi Kurtulan, “Hükümetimizin hayvancılık konusuna verdiği önem, sektör ve kamu arasında güçlü bir ahenk sağlarken, yerli üretimi teşvik eden girişim ve desteklemeler son yıllarda hayvancılık sektörünün hız kazanmasına öncülük etti. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak bu hedefler ışığında kırsal kesimin desteklenmesi ve 100 bini aşan hayvan potansiyelinin arttırılması için yeni bir hayvan pazarı yatırımı kararı aldık. Mustafakemalpaşa'nın hayvancılık ve et potansiyelinin son dönemde çeşitli firmalar tarafından fark edilmesi, üretim ve istihdama dönük et entegre tesisi yatırımlarının artması da bu projeyi gerçekleştirmemizin bir başka sebebi oldu. Yatırım öncesi sektör temsilcilerinin görüşlerini dinledik. Yalıntaş Mahallesi'ni merkez seçtik. Hayvancılarımıza ve tüccarlarınıza daha kullanışlı bir tesis sunmak için projemizi hazırlayarak Hazine'den yer tahsisi yaptık. Bugün, birçok şehrin dahi sahip olmadığı Yeni Hayvan Pazarı'nı uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak fiziki şartlarda ve büyüklükte olacak şekilde Mustafakemalpaşa'ya kazandırmış bulunuyoruz” dedi.

Toplam alanı 30 bin m2 olan tesisin 6,5 dönüm kapalı alan üzerinde kurulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, “Yeni hayvan pazarımız 80 padok içinde 750 büyükbaş ve 96 padok içinde 1.500 küçükbaş kapasiteli olarak hizmet verecek. Ayrıca saman ve yonca satış birimleriyle de çiftçi ve tüccarların ihtiyacı karşılanacak. Yol ve çevre düzenlemesi yaparak yaklaşık 250 araçlık otopark alanı oluşturduğumuz bölgeye ulaşım çok rahat bir şekilde sağlanacak. Pazar yerine gelen araçlar, dezenfekte sisteminden geçerek içeri alınacak. Yalıntaş'ın yerel ekonomisinin de hareketlilik kazanacağı pazar bölgesine ileriki süreçte mahallî ürünlerin satışının yapılabileceği büfeler yerleştirmeyi de planlıyoruz. 5 milyon TL'lik bir yatırımla bölgemizin hizmetine sunduğumuz yeni hayvan pazarı, alıcı ve satıcıya daha da yakınlaştırarak” dedi.

20-21 Ekim tarihlerinde yapılacak açılış, koyun, koç, büyükbaş, manda ve köpek yarışmalarına da ev sahipliği yapacak.