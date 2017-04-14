Mustafakemalpaşa’ya dev tesis

Dev proje ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine tanıtıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1995 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı dev bir spor kompleksine dönüştürecek projede önemli bir mesafe kat edildi. İlçe girişindeki Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının bulunacağı dev bir kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine girmişti. Proje maliyetinin yarısının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı projede kültür merkezinin bulunduğu alan artık iyice şekillenmeye başlarken, dev proje düzenlenen toplantı ile ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerine tanıtıldı. Etibank Parkı içinde düzenlenen toplantıya Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Projenin sinevizyon gösterisi ile anlatıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile üç dönem önce Osmangazi’de göreve geldiklerinde merkezde sadece bir havuzlupark bulunduğunu ve onunda iyice yaşlanmış halde olduğunu hatırlattı. Yüzde 60’ı genç olan 3 milyonluk Bursa’da tesis bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu hatırlatan Karadağ, bugün ise kentin her köşesinde yılın 365 günü hizmet veren kapalı yüzme havuzları, spor salonları ve spor sahaları bulunduğunu hatırlattı. Arazisi müsait olan tüm okullara da spor salonları kazandırdıklarını ifade eden Karadağ, “Bugün ise artık böyle tesislerimizi tüm ilçelerimize kazandırıyoruz. Çünkü katıldığımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda alınan sonuçlarda görüyoruz ki başarı ancak tesisleşme ile geliyor. Biz gençlerimiz daha çok spor yapsın istiyoruz. Çünkü spor yapan ve özellikle de sporda başarıyı yakalayan çocukların kötü alışkanlıklara hiç bulaşmadıklarını görüyoruz. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerden biri de Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri. Yıllardır adeta özlem olarak kalan bu tesisleri biran önce tamamlayıp, halkımızın hizmetine açmak istiyoruz” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da söz vermenin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini, projenin bu aşamaya getirilmesinin çok büyük emeklerle sağlandığını kaydetti. Projeyi kabul ettirmek, kaynak bulmak gibi çok meşakkatli yollardan geçtiklerini dile getiren Kurtulan, “Projenin adı güzel, soyadı para. Projenin şekillenmesi aşamasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Süleyman Şahin’in yol göstericiliğinde önemli bir mesafe aldı. Ancak bu da yetmiyor Bakanlık’tan onaylanması gerekiyor. Bunun için hem işadamı, hem sporcu hem de siyasi kimliği ile milletvekilimiz Hüseyin Şahin projeyi sahiplendi. Süreci adım adım takip etti. En önemlisi de kaynak konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe, her zaman olduğu gibi finansman kısmını üstlendi ve bugünlere geldi. Bu aşamaya kadar desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, devlette ve siyasette devamlılığın esas olduğunu hatırlatarak, “Şükrü Erdem Bakanımızın tamamen iyi niyetlerle başlattığı proje, çeşitli sıkıntılarla bitirilememiş. Ancak devlette ve siyasette devamlılık esastır. İyi ki böyle bir projeyi başlatmışlar. Onların başlattığını biz bitireceğiz. Bizim başlatıp, bitiremediğimizi de bizden sonra gelecekler bitirecek. Ben de bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de merkezi hükümet ve belediyeler işbirliğinde yapılan projeler hakkında bilgi verip, Bursa’nın spor yatırımları anlamında Türkiye’nin en şanslı illerinden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından inşaat alanı gezilirken, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine proje hakkında sahada bilgi verildi.