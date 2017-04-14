Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 13:05

Mustafakemalpaşa’ya dev tesis

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle yaptırılan Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri inşaatı hızlı yükseliyor.

Mustafakemalpaşa’ya dev tesis

14 Nisan 2017 13:05

Dev proje ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine tanıtıldı.


Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1995 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı dev bir spor kompleksine dönüştürecek projede önemli bir mesafe kat edildi. İlçe girişindeki Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının bulunacağı dev bir kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine girmişti. Proje maliyetinin yarısının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı projede kültür merkezinin bulunduğu alan artık iyice şekillenmeye başlarken, dev proje düzenlenen toplantı ile ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerine tanıtıldı. Etibank Parkı içinde düzenlenen toplantıya Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Projenin sinevizyon gösterisi ile anlatıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile üç dönem önce Osmangazi’de göreve geldiklerinde merkezde sadece bir havuzlupark bulunduğunu ve onunda iyice yaşlanmış halde olduğunu hatırlattı. Yüzde 60’ı genç olan 3 milyonluk Bursa’da tesis bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu hatırlatan Karadağ, bugün ise kentin her köşesinde yılın 365 günü hizmet veren kapalı yüzme havuzları, spor salonları ve spor sahaları bulunduğunu hatırlattı. Arazisi müsait olan tüm okullara da spor salonları kazandırdıklarını ifade eden Karadağ, “Bugün ise artık böyle tesislerimizi tüm ilçelerimize kazandırıyoruz. Çünkü katıldığımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda alınan sonuçlarda görüyoruz ki başarı ancak tesisleşme ile geliyor. Biz gençlerimiz daha çok spor yapsın istiyoruz. Çünkü spor yapan ve özellikle de sporda başarıyı yakalayan çocukların kötü alışkanlıklara hiç bulaşmadıklarını görüyoruz. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerden biri de Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri. Yıllardır adeta özlem olarak kalan bu tesisleri biran önce tamamlayıp, halkımızın hizmetine açmak istiyoruz” dedi.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da söz vermenin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini, projenin bu aşamaya getirilmesinin çok büyük emeklerle sağlandığını kaydetti. Projeyi kabul ettirmek, kaynak bulmak gibi çok meşakkatli yollardan geçtiklerini dile getiren Kurtulan, “Projenin adı güzel, soyadı para. Projenin şekillenmesi aşamasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Süleyman Şahin’in yol göstericiliğinde önemli bir mesafe aldı. Ancak bu da yetmiyor Bakanlık’tan onaylanması gerekiyor. Bunun için hem işadamı, hem sporcu hem de siyasi kimliği ile milletvekilimiz Hüseyin Şahin projeyi sahiplendi. Süreci adım adım takip etti. En önemlisi de kaynak konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe, her zaman olduğu gibi finansman kısmını üstlendi ve bugünlere geldi. Bu aşamaya kadar desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, devlette ve siyasette devamlılığın esas olduğunu hatırlatarak, “Şükrü Erdem Bakanımızın tamamen iyi niyetlerle başlattığı proje, çeşitli sıkıntılarla bitirilememiş. Ancak devlette ve siyasette devamlılık esastır. İyi ki böyle bir projeyi başlatmışlar. Onların başlattığını biz bitireceğiz. Bizim başlatıp, bitiremediğimizi de bizden sonra gelecekler bitirecek. Ben de bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de merkezi hükümet ve belediyeler işbirliğinde yapılan projeler hakkında bilgi verip, Bursa’nın spor yatırımları anlamında Türkiye’nin en şanslı illerinden biri olduğunu kaydetti.


Konuşmaların ardından inşaat alanı gezilirken, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine proje hakkında sahada bilgi verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!