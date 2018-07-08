Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi’nde kahve işleten Erdinç B., iş yerinin önüne gelerek küfürlü konuşan ve müşterilerden para talep eden Hüseyin Ezgi’yi gelen şikayetler üzerine uyardı. Uyarılarını defalarca tekrar etmesine rağmen Ezgi aynı şeyi yapmaya devam etti. Bunun üzerine Erdinç B. ile Hüseyin Ezgi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kendisine bıçak çeken Hüseyin Ezgi karşısında kendini korumak için iş yerinde bulundurduğu av tüfeği ile Erdinç B. şahsa ateş etti. Ağır yaralanan Ezgi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sanık hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Erdinç B. ifadesinde, "İş yerimin önüne gelerek sürekli küfürlü konuşuyor, insanlardan para istiyordu. Bu da müşterilerimi rahatsız ediyordu. Bu konuda çok şikayet aldım. Kendisini defalarca uyardım. O gün yine bildiğini yaptı. Aramızda çıkan tartışmada bana bıçak çekti. Kendimi savunmak için evimden aldığım av tüfeği ile korkutmak için ona ateş ettim. İstemeyerek ölümüne neden oldum" dedi.

Erdinç B., katıldığı son duruşmada yaşananlardan ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın pişmanlığını, duruşmadaki iyi halini ve olayın meydana gelmesindeki tahriki göz önünde bulundurarak sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.