Müthiş takım...22 maçta 22 galibiyet aldılar

22 maçta 22 galibiyet alarak yıldızları parlayan futbolculara, transfer teklifleri yağıyor.

Sezon başından beri bileği bükülmeyen Süper Amatör Lig takımlarından Hürriyetspor’un U19 Takımı, 22 maçta 22 galibiyetle namağlup unvanlarını sürdürüyor. Ligde 14, Play-Off maçlarında da 8’de 8 yapan U19 takımının hedefi namağlup Türkiye’de son 4 takıma kalmak. Oynadıkları futbolla izleyenlere parmak ısırtan gençler, birlik ve beraberliğin kendilerine güven verdiğini söyledi. Hürriyetspor’un A Takım kadrosuyla da maçlara çıkan gençler, A Takımı da Bal Lig’ine çıkarmayı hedefliyor. Kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını belirten Hürriyetspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Ayten, “20 yıldır antrenörlük yapıyorum. Daha önce de 17 yıl profesyonel olarak futbol oynadım. Buradaki amacımız genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Bu senede onu başardığımıza inanıyorum. Gençlerin uzun süre bir arada olması ve doğru eğitimle birlikte bu başarı geldi. Bu sene genç oyuncularımıza teklifler geliyor. Önümüzdeki sezona pek oyuncu kalmayacak gibi görünüyor. Ancak alttan gelen futbolcularımız var. Türkiye genelinde futbol oynayanların yüzde 2’si bir yerler gelmiş olacak. Geri kalan yüzde 98’i ise mutlaka futbol olmasa da sporla ilgilenmesi gerekiyor. Ailelerin çocuğu istediği branşa yönlendirmelidir” dedi.

Birçok takımdan transfer teklifi alan gençler için Türkiye’nin her yerinden izleme komitesi kulübün kapısını aşındırıyor. Hedeflerinin Türkiye’de son 4 takıma kalmak olduğunu belirten oyunculardan Mert Albayrak, “Arkadaşlarımla 14 maç oynadım. 14 maçı da galibiyetle tamamladık. Play-Off maçlarında ise 5 maçta 5 galibiyet aldık. Türkiye Şampiyonasının ilk turunda Düzce’de maçlar oynadık. Burada da gol yemeden 3’te 3 yaptık. Şimdi önümüzde Denizli’de ikinci tur var. Oradan da çıktığımız da Türkiye’de son dört takıma kalma hedefimiz var. Bizim bunu başaracağımıza hocamızdan taraftarımıza herkes inanıyor. Bizde bize inanların güvenini boşa çıkarmayacağız” şeklinde konuştu.