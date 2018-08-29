Müze ve türbelerde bayram bereketi

9 günlük tatil boyunca müze ve türbeleri 30 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Müzesi ve Cumalıkızık Kültür Evi, tatil boyunca en çok ziyaretçi çeken yerlerin başında geldi. Osmanlı köyü olması nedeniyle yurtiçi ve yurt dışından özel ilgi gören Cumalıkızık Kültür Evi, bayram tatilinde 3 bin 935 kişi tarafından gezildi. Bursa kent belleğinin çeşitli sergi ve materyallerle gözler önüne serildiği Kent Müzesi de ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük tatil boyunca Kent Müzesi, bin 162 kişi tarafından ziyaret edildi. Bayram tatilinde Hünkâr Köşkü 732, somut olmayan kültürel mirasın yaşatıldığı Karagöz Müzesi de 755 kişi tarafından gezildi.

Yaşam Kültürü Müzesi’ni bayram tatilinde ziyaret eden müze meraklıları eski bayramları yâd ederken, minik ziyaretçiler sokak oyunları ile eğlendi. Sağlık Tarihi, Göç Tarihi, Vakıf Kültürü, Tekstil ve Sanayi, Bursa Merinos Enerji ve Bıçak müzeleri de 9 günlük tatilde binlerce kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine ait canlandırılmaların yer aldığı Akçalar Aktopraklık Arkeopark Açık Hava Müzesi de bayram tatilinde ailesi ile birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Bilimin serüvene dönüştüğü Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi de (Bursa BTM) bayram tatili boyunca açık kaldı. Bayramda aile boyu etkinliklerin hız kesmeden devam ettiği Bursa BTM’yi, tatil boyunda 500’e yakın bilim meraklısı ziyaret etti.

Ecdada vefa

Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve ziyaret faaliyetlerinin yürütüldüğü tarihi ören yerleri, türbeler, külliye ve tekkeler de Kurban Bayramı’nda doldu taştı. Bilhassa arefe ve bayram günleri Osmanlı sultanlarının ebedi istirahatgâhları ziyaretçi akınına uğradı. Tophane Parkı’nda yer alan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbeleri 18 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, Yeşil Camii ve Yeşil Külliyesi 5 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oldu. Muradiye Külliyesi bin 500, 1. Murat Türbesi bin 100, Üftade Hazretleri Tekkesi ise 578 kişi ile bayram tatili boyunca Bursa’da en çok ziyaret edilen ve manevi derinliği olan, tarihî mekânların başında yer aldı.