Müzede büyüklere masallar

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi'nde yetişkinler masal diyarında yolculuğa çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi'nde düzenlenen ‘Anahtar Masallar Gecesi- Masal Diyarına Yolculuk' müze dostlarını 200 yıllık müze konağın mistik atmosferinde buluşturdu. İlgi gören programda Seher Kander Bilgi, masallarını çocuklar yerine yetişkinlere anlattı. Renkli faaliyete Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez ile Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik'in yanı sıra çok sayıda müze dostu katıldı. Sönmez, Yaşam Kültürü Müzesi'nin şehirde ait değerlerin yaşatılması açısından önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

Müzenin Bursa'nın zengin ve köklü kültürünü ziyaretçilerine göstermenin ötesinde bu kültürü uygulama ve yaşatma olanağı verdiğine dikkat çeken Sönmez, birçok farklı atölye çalışmasının yanı sıra çok sayıda faaliyetin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzelerde devam ettiğini söyledi.

Başkanvekili Sönmez ve Müzeler Şube Müdürü Çevik, geceyi masalları ile renklendiren Seher Kander Bilgi'ye teşekkür belgesi verdi.

Ali Paşa Mahallesi'nde 18. asırda Hasan Eşref Efendi tarafından yaptırılan 200 yıllık konak, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon sonrası müze halini getirildi.