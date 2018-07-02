Müze’de ‘Düş Kazısı’

Sunum öncesi Prof. Dr. Berna Alpagut, ‘Paşalar Kazısı’ ve doğa tarihini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, bilim ve eğitim alanında örnek etkinliklere sahne oluyor. Nilüfer Halil İnalcık ve BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci ve öğretmenleri tarafından kurgulanan ‘Düş Kazısı Projesi’nin sunumu Vakıf Kültürü Müzesi galeri alanında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun ve Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik’in de katıldığı etkinlikte Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut, ‘Paşalar Kazısı’ ve doğa tarihini anlattı.

Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Uzman Öğretmeni Elif Akpınar ise Bursa Arkeoloji Müzesi ziyaretiyle başlayan projeyi ‘Düş Kazısı’ adlı masal öykü kitabı ve ‘Yepyeni Bir Dünya’ isimli animasyon filmi ile taçlandırdıklarını söyledi. Doğa Tarihi Profesörü Dr. Berna Alpagut’un başkanlığında 35 yıldır çalışmaları devam eden ve Anadolu’nun 15 milyon yıllık yolculuğuna ışık tutan ‘Paşalar Kazısı’nı, bu yılki yazın ve görsel sanatlar çalışmalarının ortak teması olarak belirlediklerini söyleyen Akpınar, projenin tanıtımında ve animasyon filmlerinin yapımında kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

BTSO Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Uzman Öğretmeni Kenan Böğürcü ise ‘Yepyeni Bir Dünya’ adlı animasyon filmi hakkında bilgi verdi, sınırlı imkânlara rağmen 20 dakika süreli bir eğitim animasyonu kurgulamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ‘Yepyeni Bir Dünya’ adlı animasyon beğeniyle izlenirken, ‘Düş Kazısı’ adlı sergi de yoğun ilgi gördü. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun, Prof. Dr. Berna Alpagut’a plaket verdi.