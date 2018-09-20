‘Müzedeyim' dediler, başkanla buluştular

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘müzeni seç tarihi keşfet' sloganıyla düzenlenen yarışmaya #bursamüzedeyim etiketiyle katılan talihli altı müze dostu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında #bursamüzedeyim etiketi ile gerçekleştirilen instagram yarışmasının talihlileri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeleri ziyaret edip, orada çektikleri fotoğrafları #bursamüzedeyim etiketiyle paylaşan 150'den fazla müze dostu arasında yapılan kura çekiminde Arzu Özel, Ertan Kale, Yasemin Dinçer, Ezgi Köse, Gürdal Gündüz ve Hasan Koyuncu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile keyifli bir sohbet yapma imkânı buldu. Başkan Aktaş, talihli müze dostları ile Gönül Dostları Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Aktaş, müzelerin şehirlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Toplumun tarihî dokusu ve kültürel mirasın yansıtılması açısından müzelerin bir vitrin olduğunu dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Çocuklarımızı kültürüne ve tarihine sahip çıkan fertler olarak yetiştirmeliyiz ve sadece öğretmenler değil bütün eğitime destek veren kurumlardan Bursa'nın müzelerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu yarışmaya gösterilen alaka bizi mutlu etti. Yarışmaya katılan herkese, Bursa'nın tanıtımına verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik'in de katıldığı renkli buluşmada Başkan Aktaş, misafirlerine Tekstil Sanayi Müzesi'nde üretilen çantaların da aralarında bulunduğu çeşitli hediyeler verdi.