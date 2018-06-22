Müzik Parkı Nilüfer’e yakışacak

Nilüfer Belediyesi, FSM Bulvarı’nda müzik temalı bir parkı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çeşitli müzik enstrümanlarının yer alacağı Nilüfer Müzik Parkı’nda çalışmalar son aşamaya geldi. Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi FSM Bulvarı üzerindeki Müzik Parkı ile yine örnek olacak. Yaklaşık bin metrekare alan üzerinde yapılan parkta, üç bloklu anfi, süs havuzu, dinlenme ve faaliyet alanı bulunuyor. Vurmalı çalgılar, ayaklı piyanonun de bulunduğu parkta Zeki Müren ve Müzeyyen Senar da unutulmadı. Parkta bulunan özel tasarım banklarda oturulunca iki büyük ismin şarkıları çalacak. Su ve ışık gösterilerinin süsleyeceği arp, kemanlı çeşme de parka ayrı bir özellik katıyor. Yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanması planlanan parka, manolya, kamelya, zeytin ağaçları da dikildi. Nilespit İstasyonu’nun da bulunduğu park, güneş enerjisi ile kendi elektriğini karşılayacak.

Parkta incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin şehre renk katacağını belirtti. Nilüfer Belediyesi olarak sanat projeleriyle her zaman örnek gösterildiklerini söyleyen Başkan Bozbey, Müzik Parkı’nı ziyaret eden herkesin büyük keyif alacağını ifade etti.