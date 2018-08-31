Naim Süleymanoğlu Spor Salonu inşaatı devam ediyor

Tam teşekküllü Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, öğrencilere hava şartlarından etkilenmeden spor yapma imkânı sunacak. 785 metrekare kapalı alana sahip salonda 14x26 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x18 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 170 kişilik tribün, antrenör odası, hakem odası, soyunma odaları, duşlar ve helâlar bulunacak. Salonda ayrıca FİBA onaylı ahşap parke zemin kaplaması uygulanacak.

Naim Süleymanoğlu Spor Salonu için okulun yanındaki iki binanın istimlâk edildiğini, okul bahçesinin küçülmemesi için de ayrıca iki binanın daha kamulaştırıldığını anlatan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için” dedi.

Gemlik’te futbol kulüplerinin daha bir iki yıl öncesine kadar antrenman için bile Bursa’ya gittiğini hatırlatan Refik Yılmaz, ilçeye 18 halı saha, özel sektör işbirliğiyle de 8 okul yaptıklarını açıklayarak, yatırımların cami ve sağlık ocaklarıyla sürdüğünü söyledi. Gençlere yapılan yatırımın doğrudan geleceğe yapıldığını ve en doğru yatırım olduğunu vurgulayan Yılmaz, Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız İ.H.L Semanur Erdoğan Spor Salonu ve Şükrü Şenol İlkokulu Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonlarında da çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.