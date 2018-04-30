Namazgah’a sağlık merkezi

Namazgah Mahallesi’nde uygulama projeleri tamamlanan ve 493 metrekarelik alanda inşa edilecek merkezde 3 adet doktor muayene odası, gebe izlem odası, aşı bebek izlem odası, tıbbi müdahale odası, engelli muayene odası, eğitim ve toplantı odalarının yanı sıra idari ofis odaları bulunacak.

Sağlık alanında yapılan yatırımlarla öncü kurum olmaya devam ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Aile sağlığı merkezimiz tamamlandığında mahallemize artı değer katacak. Modern binada vereceğimiz sağlık hizmetleri ile hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracağız” dedi.

Edebali, “Hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Dolayısıyla kendimizi rutin belediyecilik hizmetleri ile sınırlandırmıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarımızdır. Hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Fizikî dönüşümü gerçekleştirirken sadece modern konutlar değil sosyal hayatı da dönüştürecek parklar, pazar yerleri gibi sosyal donatı alanlarıyla hem vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracağız hem de ilçemizin yükselen değerine katkı sağlayacağız” şeklinde görüşlerini ifade etti.