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Narkotik affetmiyor

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen iki kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit ettikleri iki kişiyi takibe aldı. Takip sonucu şüphelilerin ikametleri belirlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda iki kişi ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheliler M.A. ve T.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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