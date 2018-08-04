Narkotik baskınında molotof kokteyli ele geçirildi

Operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yapılan uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla zehir tacirliği yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda U.Ö. isimli bir şahsa ait ikamette molotof kokteyli ele geçirildi.

Aldıkları ihbarları değerlendiren narkotik ekibi düzenledikleri 2 ayrı operasyonda toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Evinde molotof kokteyli bulunan U.Ö. de gözaltına alınırken şahsın evinde yapılan aramalarda molotof kokteylinin yanı sıra bir miktar metamfetamin, bir adet kuru sıkı tabanca, bir adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bir başka baskında gözaltına alınan ve haklarında İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu madde getirecekleri şeklinde ihbar bulunan T.A, E.B.A, M.A. ve K.O. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyetteyim paketlenmiş 30 gram esrar maddesi bir miktar ecstasy hap ve bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.