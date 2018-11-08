Narkotik durdurdu, Rona aradı

Bursa'nın İznik ilçesinde narkotik timleri kara yolunda uyuşturucu denetimi yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik tedbirleri arasında Bursa narkotik timleri uygulama yaptı. İznik-Orhangazi yolunda şüpheli görülen araçlar kontrol noktasına çekilerek didik didik arandı. Çalışmalara narkotik detektör köpeği Rona da destek verdi. Polis timleri, şüpheli gördükleri sürücüleri de arayarak GBT sorgusu yaptı.