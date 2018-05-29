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29 Mayıs 2018 12:17

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirleri göz açtırmıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirleri göz açtırmıyor

29 Mayıs 2018 12:17

Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa genelinde yapılan uyuşturucu tacirlerine karşı operasyon düzenledi. ekipler, şüpheli gördükleri 6 kişinin üzerinde çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirdi. Yapılan çalışmanın devamında bu kişilere uyuşturucuyu temin ettikleri tespit edilen E.T., F.Ö. ve O.Y.’nin bulunduğu adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır vaziyette metamfetamin, sentetik kannobinoid, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan kişilerden 6’sı satın almak ve bulundurmak suçlarından, E.T., F.Ö. ve O.Y.’ye ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.




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