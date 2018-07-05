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05 Temmuz 2018 14:48

Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine bir daha

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 13 kişi yakalandı.

Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine bir daha

05 Temmuz 2018 14:48


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapan 8 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahısların üst aramasında bir miktar metamfetamin ve sentetik kannobinoid ele geçirildi. Ekipler bu şahıslara uyuşturucuyu satan ve torba tutan M.C., F.E., S.N., Y.C., E.A. isimli 5 şahsı da gözaltına aldı. Yakalanan uyuşturucu satıcıların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan arama sonucunda 350 gram sentetik kannobinoid, satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.


13 şahıstan 8’i hakkında kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapılırken, M.C., F.E., S.N., Y.C., E.A. isimli 5 şahıs ise uyuşturucu madde satmak suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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