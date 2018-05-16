Narkotik polisinden öğretmenlere uyuşturucu ile mücadele semineri

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere yaklaşık 300 rehber öğretmen katıldı. Seminerde gençlerin madde bağımlılığına nasıl ve neden başladığı, bağımlılık yapan maddelerin neler olduğu, Bursa’nın risk haritası, bağımlı kişilerin nasıl tanınabileceği, bağımlı kişilere nasıl yaklaşılabileceği ve bu konuda rehber öğretmenlerin neler yapabileceği gibi konular ele alındı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sık sık yaptıkları baskınların yanı sıra seminer ve bilgilendirme toplantılarına da önem veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son 6 ayda 5 bin kişiye ulaştıklarını ve ileriki tarihlerde de bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.