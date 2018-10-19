Narkotik polisinden uyuşturucuyla amansız mücadele

Bursa'da narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler gelen her ihbarı değerlendirirken, son yaptıkları operasyonda 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte zehir ticareti yapan şahıslarla ilgili gelen bütün ihbarları değerlendiriyor. Ekipler son olarak madde bağımlısı oldukları tespit edilen 5 kişinin ihbarından yola çıkarak 3 uyuşturucu satıcısını daha gözaltına aldı.

Narkotik polisi tarafından yapılan baskında E.T, Ö.U. ve Ç.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde satma suçundan gözaltına alındı. Şahısların ev, araba ve işyerlerinde yapılan aramalarda 120 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemeye ve kullanmaya yarayan aparat ile malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.