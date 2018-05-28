Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 13:44

Narlı camisine mehterli açılış

Gemlik Belediyesi’nin yenilediği Narlı Mahallesi Camii, Mehteran eşliğinde dualarla hizmete açıldı.

Narlı camisine mehterli açılış

28 Mayıs 2018 13:44


Törene Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Recep Altepe, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.


Kurulan iftar sofralarını tek tek gezen ve mahalle halkının ramazan aylarını kutlayan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, bayanlara günün anısına şal hediye etti. Gemlik’te kentsel dönüşüm ve tarihi mirasın ayağa kaldırılması konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, ”Camiler birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst şekilde yaşadığımız nezih mekânlar. Medeniyetimizin özünde yer alan camilerimizin her daim cemaatimiz tarafından doldurulmasını diliyorum. Yenilenen camiimiz Narlı Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe de, 2016 tarihinde yapılan temel atma töreni sırasında yaşanan sıkışan çimento vanası patlama kazasını hatırlatarak “Burada güzel bir hatıra yaşamıştık. Temel atmasında da birlikte olduğumuz camiinin açılışında da yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.


Kur´an-i Kerim tilavetinin ardından akşam ezanı ile birlikte yüzlerce kişi dualarla iftarını açtı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç