Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 16:59

Necmettin Rama Spor Tesisi açıldı

Bursa’nın Gemlik Belediyesi tarafından Hamidiye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Necmettin Rama Spor Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Necmettin Rama Spor Tesisi açıldı

09 Temmuz 2018 16:59


2014 yılında elim bir kazada hayatını kaybeden önceki dönem Gemlik Belediye Meclis Üyesi Necmettin Rama’nın isminin verildiği tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Refik Yılmaz, “Hamidiye Gemlik’in en eski mahallesinden biri. Deniz kenarından başlayıp bulunduğumuz yere doğru geliyor. Fakat Armutlu çevre yolundan bu tarafa doğru uzun yıllar alt yapısı yapılamamış hizmet alamamış biraz da kaderine terk edilmiş bir mahalle idi. Yolun üst kısmında ne bir cami, ne bir okul, ne bir ezan sesi, ne de çocukları derse çağıran bir zil sesi bulunmazdı. Alt yapı olmadığı için asfalt da yoktu. Her yer çamur toprak ve tozluydu. Ama şükürler olsun ki Büyükşehir’imizle beraber önce alt yapı hizmetleri ve imar çalışması, ardından asfalt çalışmaları tamamlandı. Bugün baktığımızda Gemlik’in en büyük okul bahçesi hemen yanımızda ki Roda İmam Hatip Lisesi bahçemiz. Yine Gemlik’te bahçesi en büyük camimiz hemen yanımızda ki Ak Şemseddin Camii. İlçe Tarım ve Ziraat Odası binalarımız belediyemiz tarafından hizmete girdi. Gemlik’in en güzel binaları, en güzel spor tesisleri ve çocuk parkları bu bölgede inşa ediliyor” dedi.


Alinur Aktaş da, “Ben vefa örneği gösterdiği için çok değerli başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Necmettin Rama kardeşimiz bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Allah nur içinde yatırsın. Nihayetin de Hamidiye Mahallesi güzel bir eser kazanıyor ve onun ismiyle de taçlanmış oluyor. Takdir edersiniz ki bu gençlerin sağlıklı yetişebilmesi, ülkeye ve şehre olan bağlılığının artabilmesi için spor tesislerimizin yapımları çok önemli. Hamidiye Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç