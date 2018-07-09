Necmettin Rama Spor Tesisi açıldı

2014 yılında elim bir kazada hayatını kaybeden önceki dönem Gemlik Belediye Meclis Üyesi Necmettin Rama’nın isminin verildiği tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Refik Yılmaz, “Hamidiye Gemlik’in en eski mahallesinden biri. Deniz kenarından başlayıp bulunduğumuz yere doğru geliyor. Fakat Armutlu çevre yolundan bu tarafa doğru uzun yıllar alt yapısı yapılamamış hizmet alamamış biraz da kaderine terk edilmiş bir mahalle idi. Yolun üst kısmında ne bir cami, ne bir okul, ne bir ezan sesi, ne de çocukları derse çağıran bir zil sesi bulunmazdı. Alt yapı olmadığı için asfalt da yoktu. Her yer çamur toprak ve tozluydu. Ama şükürler olsun ki Büyükşehir’imizle beraber önce alt yapı hizmetleri ve imar çalışması, ardından asfalt çalışmaları tamamlandı. Bugün baktığımızda Gemlik’in en büyük okul bahçesi hemen yanımızda ki Roda İmam Hatip Lisesi bahçemiz. Yine Gemlik’te bahçesi en büyük camimiz hemen yanımızda ki Ak Şemseddin Camii. İlçe Tarım ve Ziraat Odası binalarımız belediyemiz tarafından hizmete girdi. Gemlik’in en güzel binaları, en güzel spor tesisleri ve çocuk parkları bu bölgede inşa ediliyor” dedi.

Alinur Aktaş da, “Ben vefa örneği gösterdiği için çok değerli başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Necmettin Rama kardeşimiz bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Allah nur içinde yatırsın. Nihayetin de Hamidiye Mahallesi güzel bir eser kazanıyor ve onun ismiyle de taçlanmış oluyor. Takdir edersiniz ki bu gençlerin sağlıklı yetişebilmesi, ülkeye ve şehre olan bağlılığının artabilmesi için spor tesislerimizin yapımları çok önemli. Hamidiye Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olsun” dedi.