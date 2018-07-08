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08 Temmuz 2018 14:26

Nefes kredisi başvuruları yoğun ilgi gördü

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, 2018 yılı nefes kredisi başvurularının yoğun ilgi gördüğünü ve süreci başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Nefes kredisi başvuruları yoğun ilgi gördü

08 Temmuz 2018 14:26


Nefes kredisi 2018 projesinin düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla KOBİ’lere can suyu olduğunu belirten GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ağdemir, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığını söyledi. Ağdemir, KOBİ’lerimize kullandırılmak üzere oda tarafından toplam 11 milyon 250 bin lira yeni kaynak oluşturdukları ifade etti. Ticaretin geliştirilmesi ve yeni kaynakların meydana getirilmesi hususunda her zaman üyelerinin yanında olduğunu vurgulayan Ağdemir, süreci başarılı bir şekilde tamamladıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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