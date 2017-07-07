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07 Temmuz 2017 14:10

Nikahta 07.07.2017 patlaması

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, hayatlarının en anlamlı ‘Evet’i için 07.

Nikahta 07.07.2017 patlaması

07 Temmuz 2017 14:10

07.2017 tarihini seçen 57 çiftin nikahını kıydı.


Gün, ay ve yılı 7 rakamından oluşan 07. 07. 2017 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi’ne akın etti. Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve unutulmamasını isteyen 57 çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için bu özel tarihte mutluluğa ‘Evet’ dedi.


Evlenmek için aylardır bu özel tarihi bekleyen çiftler, sabah saat 09.00’dan itibaren nikah masasına oturarak 07.07.2017 tarihini hayatlarının en özel günü olarak evlenme cüzdanına yazdırdı. Yaşanan yoğunluktan dolayı Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi memurları, 10 dakikada bir nikah kıydı.




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