Nikahtan 3 gün sonra aynı motosiklette can verdiler

Hüseyin ve Rabia Mülayim çiftinin cenazelerinin Hürriyet Mahallesi’ndeki evlerine son kez getirilişlerinde gözyaşları sel oldu. Çiftin evliyken bir dönem kısa süreli bir ayrılık yaşadıkları ve kazadan 3 gün önce yeniden nikah kıyarak evlendikleri de belirlendi.

Son kez evlerinin önüne getirildi

Kaza sonrasında Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Hüseyin ve Rabia Mülayim çiftinin cenazeleri sabah saatlerinde Orhangazi’ye getirildi. Çiftin cenazeleri daha sonra cenaze aracı ile Hürriyet Mahallesindeki evlerinin önüne getirildi. Cenazelerin evin önüne geldiği esnada Rabia Mülayim’in annesi Gülay Karaca, çiftin oğulları Ercan Mülayim ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hüseyin ve Rabia Mülayim’in yakınları tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Burada çift için dualar edildi helallik alındı. Hüseyin ve Rabia Mülayim’in cenazeleri daha sonra evlerinin önünden alınarak Hürriyet Cami avlusuna getirildi. Talihsiz çiftin yakınları burada taziyeleri kabul etti. Mülayim çifti Hürriyet Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Yeni İlçe mezarlığında yan yana defnedildi. Çiftin cenaze törenine Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti ilçe başkanı Mustafa Kaya, ilçe müftüsü Yusuf Tuna ile birlikte yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı,

Kazadan 3 gün önce nikah yapmışlar

Feci motosiklet kazasında hayatını kaybeden Hüseyin ve Rabia Mülayim çiftinin uzun süre önce evlendikleri ancak bir süre önce de kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra kazadan 3 gün önce yeniden nikah masasına oturarak nikah tazeledikleri belirlendi. 38 yaşındaki Hüseyin Mülayim ve eşi Rabia Mülayim’in fabrikada işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.