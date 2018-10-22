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"Niloyun Evi" çocuklardan çok aileleri sevindirdi

Nilüfer Belediyesi bünyesinde hizmete açılan "Niloyun Evi" çocuklardan çok ailelerin takdirini kazandı.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde hizmete açılan "Niloyun Evi" çocuklardan çok ailelerin takdirini kazandı.


Nilüfer Belediye Halk Evi'ne çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar, işlerini hallederken çocuklar oyun alanında keyifli dakikalar geçiriyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki oyun alanına gelen çocuklar, çocuk gelişimcisi personel eşliğinde yaş grubuna uygun çalışmalara katılıyor. Çocukların gelişmelerini destekleyici faaliyetler ailelerin takdirini kazandı.


Niloyun Evi'nde bugüne kadar 400'e yakın faaliyetin gerçekleştiğini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Nilüfer Belediyesi insana yatırım yapıyor. Hizmet talep etmeye ve şikâyette bulunmaya gelen vatandaşlarımızın zaman zaman çocukları da yanlarında oluyor. Çocuklarının orada mutlaka ağırlanması lazım ki, kendilerini rahatça idare edebilsinler, bir destek varsa onu rahatlıkla alabilsinler. Biz de çocuklar için oyun alanı oluşturduk. Ayrıca çocuklarla ilgilenmesi için bir de görevli arkadaşımız var. Böylece hem çocuklar iyi zaman geçiriyor, hem de vatandaşlar istediği konuları rahatça anlatıp o desteği alarak mutlu bir şekilde ayrılıyor. Çocuklar aileleri ile birlikte destek alma süreci içerisinde aileleri sıkıntıya sokuyor” diye konuştu.


Doğumdan ölüme kadar insana hizmetin kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Bozbey, “Bunu da orada sağlamayı düşündük ve gerçekleştiriyoruz. Gelen çocukların zaman zaman oyun alanından ayrılamadığını ve ‘biraz daha oynayayım' dediklerini biliyoruz. Ben inanıyorum ki diğer kurumlar ve belediyeler de görüp örnek alacaklardır. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları geleceğe mutlu hazırlamak sorumluluğundayız” dedi.

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