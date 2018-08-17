Nilüfer afetlere hazır

30 mahalledeki afet konteynırları de muhtemel afetler için hazır tutuluyor.

Doğal afetlere hazırlık konusunda örnek çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, yaşanabilecek afetlere karşı tedbirlerini artırıyor. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve Tahmin İstasyonları, mahallelerdeki afet konteynırları, Afet Bilgi Sistemi ve eğitim çalışmalarıyla şehri afetlere karşı hazırlıyor.

Bu amaçla yapılan önemli çalışmalardan biri de Fethiye Mahallesi’nde hayata geçirilen Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi. Geçen yıl hizmete açılan merkezde, bir yıl içinde 5 bin kişi eğitim aldı. Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde, isteyen herkese, Nilüfer Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Işık tarafından temel afet bilinci, depremle yaşama, yangın söndürme ve dumanlı alan tahliyesi gibi konularda eğitimler veriliyor. Büyük ilgi gören eğitimlerde katılımcılar bilinçleniyor. Şimdiye kadar yapılan Eğitime katılanlar ayrıca, deprem ve duman simülasyon odalarında uygulamalara katılarak yapılması gerekenleri öğrendi.

Nilüfer Belediyesi’nin afetler konusunda bir başka çalışması da Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve Tahmin İstasyonları. Bu istasyonlara bağlı Afet Takip Merkezi’nde, dünyadaki bütün doğal olaylar anlık izleniyor.

Nilüfer Belediyesi ayrıca, olası bir afet anında vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanabileceği konteynırları de şehrin farklı noktalarına konuşlandırdı. Nüfusun yoğun olduğu 30 mahallede taksi durakları yanında bulunan afet konteynırlarında muhtemel deprem sonrası kullanılacak ekipmanlar hazır halde bekletiliyor.

Yer altı 24 saat mercek altında

2007 yılından buyana yeraltındaki hareketleri mercek altına alan Nilüfer Belediyesi, “Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve Tahmin İstasyonları” sayısını da 22’ye çıkardı. 24 saat kesintisiz izlenen istasyon verileriyle depremin yeri ve büyüklüğünü, yer altındaki hareketlenmeleri günler öncesinden belirlenmesi hedefleniyor. Bursa’daki ana fay hattının Nilüfer ayağını 22 istasyonla izlenebilir hale getiren Nilüfer Belediyesi, artık teknik donanımı daha da güçlendirerek büyüklüğü 6’nın üzerindeki yıkıcı depremleri de haftalar öncesinden tahmin etmeyi amaçlıyor. Yıllardır Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ile işbirliği yapan Nilüfer Belediyesi, Başkan Fuat Agalday ve Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu’dan da teknik destek alıyor.

Nilüfer Belediyesi olarak, doğal afetlere hazırlıklı ve güvenli bir şehir oluşturmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe genelinde 22 noktada Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu’nun faaliyette olduğunu belirtti. 30 mahallede afet konteynırı bulunduğunu söyleyen Bozbey, “Mahallelerimizde afete hassas gönüllü insanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu konteynırlarımızı muhtarlarımız, mahalle komitelerimiz ve afet gönüllülerimizin işbirliği içinde kullanmalarını sağlayacağız. Ayrıca Afet Bilgi Sistemi ABİS’i, Türkiye’de ilk kez hayata geçirdik. Bu sistemde, akıllı harita üzerinde afet sonrası toplanma alanları, geçici iskân/çadır alanları, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, afet istasyonlarının yerleri gibi pek çok alan işaretlenmiş durumda. ENABİS Projemiz kapsamında da muhtemel bir afet durumunda, Nilüfer’de yaşayan engellilere adres ve bilgilerinden oluşan verilerimiz sayesinde rahatlıkla ulaşabilmeyi planlıyoruz. Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni de geçen yıl hizmete açtık” dedi.