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28 Aralık 2016 11:50

Nilüfer ailesi bowling turnuvasında buluştu

Nilüfer ailesi bowling turnuvasında buluştu

28 Aralık 2016 11:50

Nilüfer Belediyesi personeli bowling ile stres attı.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği bowling turnuvasına personel ilgi gösterdi. CarrefourSA Magic World Bowling Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada 5’er kişiden oluşan 69 takım mücadele etti. Ön elemelerin ardından en iyi skoru alan 12 takım finalde mücadele etti. 642 puan alan Emlak Bir takımı turnuvada şampiyon olurken, 629 puanla Bisikletli Kartallar ikinci, Emlak İki takımı da 578 puanla üçüncülük elde etti. Turnuvada takımlar ferdî performanslarıyla da ödüllendirildi.
Turnuvada başarı elde eden personeli tebrik eden Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Bu aile içi bir organizasyon. Biz elimizden geldiği kadar bu tür organizasyonlara desteğimizi sürdüreceğiz. Sadece çalışanlarımız değil aileleriyle birlikte bir araya gelmenin de yollarını zaman zaman buluyoruz. Biz büyük bir kitleye hizmet etmeye çalışıyoruz. Onları gülümsetmek için de kendi içimizde de dayanışma sağlamalıyız” dedi.



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