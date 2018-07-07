Nilüfer ailesinin 31. kuruluş yıl dönümü gururu

Yıldönümünü, çalışanlar, şarkıcı Sami Levi’nin parçaları eşliğinde hep birlikte kutladı. Gecede, Nilüfer Belediyesi’nde emek veren herkese teşekkür eden Başkan Bozbey, “Birlikte daha nice yıllara, daha çok çalışarak, değerlerimizden ödün vermeden ulaşacağız” dedi.

Hayata geçirdiği projelerle Türkiye’de örnek gösterilen; kenti, eğitim, bilim, kültür sanat ve sporun merkezi haline getiren Nilüfer Belediyesi 31. yıl dönümü gururunu yaşadı.

Nilüfer’i, Bursa’nın gülümseyen yüzü haline getiren yıl dönümü düzenlenen özel gecede bütün çalışanların katılımıyla kutlandı.

Bursa Suare’deki kutlamaya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa il Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Gecede konuşma yapan Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi çalışanlarına “Ailem, en kıymetlilerim, göz bebeklerim hoş geldiniz” diye seslendi. Nilüfer Belediyesi’nin 31. yıl dönümünü kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, şöyle konuştu: “Türkiye’nin örnek ve lider kentiyiz ve bu kenti oluşturan sizlerle, 19 yıldır birlikte çalışarak ve çıtayı her zaman yukarı taşıyarak gülümseyen kent Nilüferi oluşturan sizlere teşekkür ediyorum. 31. yılımız hepimize kutlu olsun. Örnek Nilüferimiz, insanca yaşamın, demokrasinin sosyal belediyeciliğin adresi olan kentimizin daha güzel, daha umut dolu yarınlara kavuşacağına inanıyorum. Nilüfer Belediyesi ailesi olarak sizlerin özverileri ile çalışmaları ile işte bugünlere geldik ve yolumuza devam ediyoruz. İnanıyorum ki birlikte daha nice yıllara daha çok çalışarak değerlerimizden ve hizmetlerimizden ödün vermeden ulaşacağız.Ve şimdiye kadar hep yanımızda oldunuz, hep destek verdiniz. Zaman zaman sıkıldık, zaman zaman üzüldük, zaman zaman sevindik ama sizlerle beraber Nilüfer’i bu seviyeye ulaştırdık. Sizler olduğunuz sürece bizler de Nilüfer’i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Hepinizin emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Türkiye’de belediyecilik denince akıllara Nilüfer Belediyesi’nin geldiğini söyleyen Başkan Bozbey, çalışanlardan beklentilerini de dile getirdi. Bozbey, “Biz ‘Önce insan’ diyoruz, insan bizim için çok değerlidir, rengi ırkı siyasi anlayışı ne olursa olsun insan bizim için en değerli varlıktır. Vatandaşlarımıza eşit hizmet anlayışını sunduğumuz gibi, ‘Gülümseyin Nilüferdesiniz” sloganımıza yakışan davranışlar içinde olacağınıza inancım tamdır. Sizleri seviyorum. 19 yıldır beraber çalışıyoruz. İlk geldiğimizde 340 çalışanımız varken şimdi iki binlerin üzerinde çalışma arkadaşımız mevcut. Herkesin emeğine sağlık” diye konuştu.

Bozbey konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “31. yılımızı kutladığımız bugün, öncelikle bizlere her zaman inanan, yanımızda olan Nilüferliler’e, muhtarlarımıza, demokrasi kenti Nilüfer’i taçlandıran mahalle komitelerimize, geçmiş dönem ve şimdiki tüm belediye meclis üyelerimize, eski başkanlarımız Ziya Güney ve Faruk Baykal’a, geçmiş dönem ve şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, büyükşehir belediye meclis üyelerine, bu güzel kentte emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Emek verenlere plaket

Başkan Bozbey’in konuşmasının ardından Nilüfer Belediyesi’nden emekli olanlar için plaket töreni düzenlendi. Tek tek sahneye çağrılan Nilüfer Belediyesi’nin emektar çalışanlarına Başkan Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları plaket vererek emekleri için teşekkür ettiler. Daha sonra Başkan Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve Nilüfer Belediyesi çalışanları, yıl dönümü pastasını birlikte kesti.

Sami levi coşturdu

Kutlama gecesinin sürprizi Sefarad grubunun solisti Sami Levi idi. Gecede sahne alan Sami Levi, hareketli parçaları ile çalışanları coşturdu. Sahnesi ile gönülleri fetheden Sami Levi’nin parçalarına eşlik eden Nilüfer Belediyesi çalışanları hep birlikte keyifli bir gece geçirdi.