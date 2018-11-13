Nilüfer Belediye Meclisi'nde şehitler ve Ziya Güney anıldı

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısının ikinci oturumunda, terör olaylarında şehit olan askerler ile Nilüfer Belediyesi kurucu başkanı Ziya Güney anıldı. Meclis gündemine geçilmeden önce söz alan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehit olan bütün askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Bursa'ya da şehit acısının düştüğünü söyleyen Bozbey, “Son zamanlarda artan terör olaylarıyla birlikte maalesef şehit haberleri geliyor. Evvela şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ulusumuza sabırlar diliyorum. Dilerim terör bir önce son bulur da, yaşamının baharında olan gencecik çocuklarımızı yitirmeyiz. Vatan savunması son derece önemli. Bu anlamda askerlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gelen şehit haberleri hepimizin yüreklerini dağlıyor” şeklinde konuştu.

Geçen hafta vefat eden Ziya Güney de, Nilüfer Belediye Meclisi'nde de anıldı. Meclis toplantılarını düzenli olarak takip eden Ziya Güney'in, her zaman oturduğu koltuğa ‘Seni unutmayacağız' yazılı fotoğrafı konuldu. Büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, Ziya Güney'in ismini, Nilüfer'deki önemli bir caddeye vereceklerini ifade etti. Başkan Bozbey, “Ziya ağabeyimizin emekleri çok. Önceki meclis toplantılarında bazı kararlar almayı planlamıştık. Sağlığında vermek daha iyi olabilirdi ama kısa zaman içinde Nilüfer'deki önemli bir caddemize, Ziya Güney'in ismini vereceğiz. Böylece Ziya Güney'in, yüzyıllarca bu şehrin kurucu başkanı olarak anılmasını sağlarız diye düşünüyorum” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz alan İsmail Hakkı Kavurmacı da, Ziya Güney'in, Nilüfer'e hizmet eden değerli bir insan olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediye Meclisi, konuşmaların ardından gündem maddelerini görüşerek, karara bağladı.