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18 Haziran 2017 13:49

Nilüfer Belediyesi 30. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarıyla kutladı

Nilüfer Belediyesi’nin kuruluşunun 30.

Nilüfer Belediyesi 30. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarıyla kutladı

18 Haziran 2017 13:49

yılında, personel, düzenlenen iftarda bir araya geldi.Nilüfer ailesini buluşturan özel gecede, emekli olanlara plaketle teşekkür edilirken, düzenlenen çekilişte de çalışanlara sürpriz hediyeler verildi.


Nilüfer Belediyesi’nin 30. kuruluş yıl dönümü gururunu çalışanlar düzenlenen iftarda hep birlikte yaşayarak ramazan ayının da tadına tat kattı. Üçevler Spor Tesisleri’ndeki futbol sahasında düzenlenen gecede, çalışanlar hem hep beraber iftar yapma keyfini, hem de Nilüfer Belediyesi’nin 30. kuruluş yıl dönümü sevincini yaşadı. Nilüfer Belediyesi personelinin aileleriyle birlikte katıldığı geceye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Meclisi’nin eski ve mevcut meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar katıldı.


Nilüfer Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana hizmet veren başkanlara tek tek teşekkür eden Bozbey, elde edilen başarıların Nilüfer ailesinin olduğunu söyledi. Alınan ödüllerin başarının simgesi olduğunu ifade eden Bozbey, ”İçimizdeki Nilüfer sevgisini ve aidiyet duygusunu daha da geliştirerek çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, ‘Önce insan’ ilkemize sahip çıkalım. Vatandaşa hizmet noktasında ‘Gülümseyin Nilüferdesiniz’ sloganımıza yakışan davranışlar içinde olmaya devam edelim. Odak noktalarımız olan demokrasi, katılımcılık, özgürlük, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdana dayalı hizmetlerimizi tüm Nilüferlilere sunalım. Yurttaşlarımızın şikâyetlerini en kısa sürede çözüp, memnuniyet oranını artıralım” diyerek çalışanlardan beklentilerini dile getirdi.


Başkan Bozbey gecede, Nilüfer Belediyesi’nden bu yıl emekli olan personele plaket ve hediyeler vererek emekleri için teşekkür etti. Ardından da Nilüfer Belediyesi’nin 30. kuruluş yıl dönümü pastası Başkan Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bu yıl emekli olan personelle birlikte kesti.


Nilüfer Belediyesi çalışanları için düzenlenen hediye çekilişiyle de gece renklendi. Cep telefonundan yemek takımına kadar birçok hediyenin yer aldığı çekiliş heyecanlı geçti. Çekilişte hediye kazananlar mutluluklarını çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.




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