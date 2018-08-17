Nilüfer Belediyesi çalışanları erken bayramlaştı

Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey hizmet binasında düzenlenen törenlere Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile bütün çalışanlar katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önce Türkiye’yi yasa boğan şehit acısına işaret etti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Dün yine şehitlerimiz vardı. Ailelerimize, canımıza, ciğerimize ateş düştü. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Umarım bundan böyle terör olaylarıyla, böyle kahpeliklerle karşılaşmayız. Terörü lanetliyorum ve kınıyorum” dedi.

Yetkililerin, ekonomik sorunu öngörerek, süreç içinde önemli adımları atması gerektiğini belirten Başkan Bozbey, “Yetkililerin bu konuda uluslararası seviye de dahil olmak üzere atacağı adımlar, bizlerin geleceğimizi net olarak da görmemizi sağlayacak. Aksi takdirde geleceğimizle ilgili büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Kurum olarak, şahıs olarak bunların dışında yaşamamız, görmezden gelmemiz mümkün değil. Herkes doları takip ediyor. Biz dolarla doğmadık, dolarla büyümedik, dolarla da ölmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti’ne nesil olarak sahip çıkacağız. Bizim paramız Türk Lirası. Onunla yaşayacağız ve birçok sorunla baş edeceğiz. Bunu yaparken yenilikçi üretici olarak ülkemizin geleceğini olumlu şekilde tayin etme sorumluluğunda olmalıyız” dedi.

Nilüfer Belediyesi çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey şöyle devam etti: “Biz biliyoruz ki, Nilüfer Belediyesi’ni en üst noktalara taşıyacak sizlersiniz ve taşımaktasınız da. Sizlerin verdiği hizmetle bu kurumun Türkiye’de örnek ve lider olduğunu herkes biliyor. Bugün, Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, Nilüfer Belediyesi yapmış olduğu hizmetlerle, sunmuş olduğu hizmet kalitesiyle ve ürettiği değerlerle her yerde olumlu bir şekilde anılıyor. Üstelik Nilüfer, Bursa’da yaşamak isteyenlerin birinci tercihi. Bunu, bu seviyeye getiren sizler, bundan sonra da yapacağınız çalışmalarla aynı şekilde devam ettireceğinize şüphemiz yok. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı sizleri ve ailelerinizi kutluyor, teşekkür ediyorum.”

Bayramda büyükleri ziyaret etmenin, onlarla bir araya gelmenin en önde gelen geleneklerden biri olduğunu da vurgulayan Başkan Bozbey, çalışanlara büyüklerini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Nilüfer Belediyesi çalışanlarının ve ailelerinin kurban bayramını tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, “Sizlerin, ailenizin ve çocuklarınızın güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Önemli olan bayramı en iyi şekilde geçirmektir. Bayram her gününüz, her anınız güzellikler içinde olsun, gülümsemeyle geçsin” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasının ardından bütün çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Ardından Nilüfer Belediyesi çalışanları da birbirleriyle bayramlaştı.