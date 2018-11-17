Nilüfer Belediyesi çalışanları futbol turnuvasında ter döktü

Nilüfer Belediyesi'nde çalışırken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Fuat Sakarya adına 11 yıldır düzenlenen Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası bu yıl da yapıldı. Nilüfer Belediyesi çalışanlarına yönelik düzenlenen turnuvada erkeklerde 10 takım kadınlarda da 2 takım yer aldı. Bir ay boyunca Nilüfer Belediyesi Altınşehir Gençlik Merkezi Tesisleri'nde devam eden turnuvanın finali büyük heyecana sahne oldu.

Merhum Fuat Sakarya'nın ailesinin de izlediği finalde erkeklerde Temizlik Gücü ile Fenomenler karşı karşıya geldi. Müsabakayı 5-2 kazanan Temizlik Gücü Takımı şampiyon oldu. Park Bahçeler Müdürlüğü Takımı da rakibi Vurucu Tim'i çekişmeli geçen maçın ardından 5-4 yenerek üçüncü oldu.

Kadınların şampiyonluk mücadelesi yağmur altında gerçekleşti. Seyircilerin yoğun tezahüratı ve meşale şovları ile oynanan müsabakada, Dinomo Kadınlar, rakibi Topuklu Kramponları

2-1 yenerek şampiyon oldu.

Turnuva da en iyi kaleci Ahmet Bulut seçilirken, gol krallığını da Bekir Öztürk kazandı.

Dereceye giren takımlar ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ve Fuat Sakarya'nın ailesinin elinden aldılar. Fuat Sakarya'nın ailesine teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, merhum Fuat Sakarya'yı rahmetle andıklarını belirtti. Bozbey, “Turnuva boyunca ter döken çalışma arkadaşlarıma ve organizasyon komitesine katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki turnuvalarda daha fazla kadın takımı görmek istiyoruz” dedi.