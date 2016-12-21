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21 Aralık 2016 17:28

Nilüfer Belediyesi can dostları için seferber oldu

Nilüfer Belediyesi can dostları için seferber oldu

21 Aralık 2016 17:28

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soğuk ve karlı havanın kendini göstermesi ile sokak hayvanları için seferber oldu.
Veteriner İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsaldaki can dostlarını besleme çalışmalarına ağırlık verdi. Merkez mahallelerde bulunan beslenme odaklarına kuru mama bırakan ekipler, Nilüfer’in Çalı, Tahtalı, Güngören, Çaylı gibi kırsal mahallelerde de can dostları için seferber oldu.
Can dostlarının soğuk hava koşullarında yemek bulmakta zorlanacağı bölgelere mama bırakan ekipler, kuşlar için de hem buğday dağıtıyor, hem de ağaç dallarına ekmek dilimleri asıyor.
Ekiplerin her gün şehrin farklı noktalarına gittiklerini belirten, Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, “Kış aylarında sokak hayvanları yiyecek bulmakta büyük sıkıntı çekiyor. Biz de bunu önlemek için çaba gösteriyoruz” dedi.



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