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04 Haziran 2018 14:40

Nilüfer Belediyesi deneyimlerini paylaşıyor

Limak Enerji Uludağ Elektrik, Nilüfer Belediyesi’ne kıyaslama ziyareti yaparak EFQM Mükemmellik Modeli ve süreç yönetimi konularında incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi deneyimlerini paylaşıyor

04 Haziran 2018 14:40


Nilüfer Belediyesi ulusal ve uluslararası kurumlarla deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. Limak Enerji Uludağ Elektrik İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü Gökmen Turan ve ekibi, Nilüfer Belediyesi’ne kıyaslama ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışmaları incelendi.


Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan’ın da yer aldığı kıyaslama ziyaretinde EFQM Mükemmellik Modeli ile süreç yönetimi ve insan kaynakları yönetim konuları hakkında Nilüfer Belediyesi personeli tarafından bilgilendirme yapıldı. Limak Enerji Uludağ Elektrik İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü Gökmen Turan ve ekibinin katıldığı kıyaslama ziyaretinde iki kurum arasında işbirliğinin devam edeceği bildirildi.




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