Nilüfer Belediyesi GESK 1. Lig'de

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadın Takımı, Uşak'ta düzenlenen Goalball Kadınlar 2. Ligi 2. Yarısı'nda 1. Lig'e yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Goalball Kadınlar 2. Ligi 2.Yarısı Uşak'ta yapıldı. Karşılaşmalarda Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadın Takımı da yer aldı. 10 takımın bulunduğu ligde, Nilüfer Belediyesi GESK Goalball Kadın Takımı, performansıyla dikkat çekti. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Nilüfer Belediyesi GESK, 1. Lig'e yükseldi.

Afyon'da oynanan ligin ilk yarı maçlarını da üçüncü sırada tamamlayan Nilüfer Belediyesi GESK Goalball Kadın Takımı, aynı başarısını ikinci yarı maçlarında da gösterdi ve üçüncülük kupasını alarak 1. Lig'e yükseldi.